محمد صبحي: كراسي مجانية لغير القادرين في مسرحياتي.. وأتمنى إعادة تقديم هاملت

قال الفنان محمد صبحي، إنه يتمنى إعادة تجسيد مسرحية «هاملت»، مرة أخرى بعد أكثر من 40 عامًا من عرضها لأول مرة حينما قدمها في أثناء ما كنت شابًا.

وتابع محمد صبحي، خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا في مدينة سنبل: «عمري تخطى الآن 70 عامًا، ولن أكون قادرًا على تجسيد الشخصية».

بعض الفنانين يسعوا لتصدر التريند بعيدا عن دورهم الفني

كما سخر محمد صبحي، من بعض الفنانين الذين أصبحوا لا يفكرون إلا في السعي وراء التريند من أجل تحقيق المكاسب، مشددًا على أن الفنان دوره تنويري وليس تريند.

مسرحية ماما أمريكا تنبأت بتفجيرات سبتمبر

وفي سياق متصل، فاجأ الفنان محمد صبحي حضور المؤتمر، بأن مسرحيته الشهيرة «ماما أمريكا»، توقع فيها تفجيرات سبتمبر عام 2001.

وأشار محمد صبحي، إلى أن «المسرحية تنتهي بتفجير تمثال الحرية وعليه يتم اتهامه بأنه إرهابي، ولكن القصة الأولى للمسرحية كانت تفجير المركز وليس التمثال، إلا أن المنتج رفض وهو ما حماه من تهمة التخطيط لتفجيرات سبتمبر».

وأكد محمد صبحي، أنه سيوفر في العروض المسرحية الجديدة التي سيُقدمها خلال الفترة المُقبلة في مدينة سنبل، نحو 20 أو 30 كرسيًا مجانًا لغير القادرين.