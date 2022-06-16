أستاذ طب أحياء مائية تشرح خطوات مضاعفة إنتاجية الأسماك: تبدأ من المربي

كشفت الدكتورة نيفين كامل عبدالخالق، أستاذ طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، عن الأخطاء الشائعة التي تواجه مشروعات الاستزراع السمكي، قائلة إن البداية من المربي.

تربية الأسماك مهنة بنت ولادها

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن المربي حاليا أصبح مطلعا على كل جديد، مقارنة بالمربي منذ عشر سنوات، متابعا: «المهنة دي بتبقى بنت ولادها، وبيتوارثوها، وماشيين بمبدأ هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ويخشى من التغيير لأنه رأس ماله».

وأوضحت أنه جرى إطلاق حملة توعية للمربيين، ومعرفة مشكلاتهم، بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة «الفاو»، لتطبيق الأمان الحيوي للمزارع، نظرا لأن نقل الزريعة له أصول، كما أن مصدر الأسماك له أصول لا تسبب عدوى في المزرعة، ثم يتبع ذلك التربية والصيد والتسويق له أيضا أصول.

تفاصيل مشروع الأمان الحيوي

ولفتت إلى أن مشروع الأمان الحيوي أو تطبيقات الأمان الحيوي من المشروعات المميزة التي تبنتها الدولة، «أنا كنت مدرب في الوقت ده، وليا الفخر إني أكون في فريق العمل، المدرب المعتمد بيدرب الأول خريجي كلية الطب البيطري وإزاي يكون مشرف على المزرعة، وكمان مدرب لأصحاب المزارع وكيفية رفع الوعي عندهم».

وقدمت مجموعة من النصائح لمضاعفة إنتاجية الأسماك، قائلة إن أهم شيء هو مصدر الزريعة، فلابد أن يكون مصدر الزريعة جيدا، وتوجد «مفرخات» كثيرة في مصر سواء بحري أو عذب آمن ومعتمد من الدولة، كما يجب أن يتوفر حوض الاستقبال لمتابعة الزريعة لمدة أسبوعين.

وأكدت أن دور الطبيب البيطري مهم لترتيب المزرعة السمكية، مثل وضع فتحات الري والصرف ووضع الشبكات لحماية الزريعة، مشددة أن المربيين أصبحوا على قدر عالي من الوعي.