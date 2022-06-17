شقيقة المتهم بذبح زوجته بالزاوية الحمراء: ست بـ100 راجل ولا تستحق الموت

روت ناهد شحاتة «شقيقة» المتهم بذبح زوجته وإلقاء جثتها أسفل سرير غرفة النوم في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وإبلاغ رجال الشرطة عن ارتكابه الجريمة، بسبب رفضها إعطائه 10 آلاف جنيه، مؤكدة أن المجني عليها لم تكن تستحق ما حدث لها من زوجها بعد العشرة الطويلة التي دامت لسنوات، كانت مليئة بالمعاناة والتعب ولم تشتك يومًا ما تعانيه، فمنذ مرضه بدأت في العمل في مختلف المجالات لتوفير مايحتاجه من مأكل وملبس بعد إصابته بالشلل: «أنا كنت أقرب واحدة لها كانت ست بـ100 راجل كلنا في حالة انهيار شديدة بسبب إللي شوفناه من وقت قتلها افتقدنا أخت غالية وعزيزة».

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تهديد بالموت

وأضافت ناهد شحاتة في البث المباشر مع «الوطن» أن المتهم منذ عامين تعرض لإصابة بالشلل أثناء تركيبه طبق دش أعلى سطح المنزل وسقط بمنور العقار: «المجني عليها كانت حريصة كل الوقت على عمل الطعام له، حتى بعد ما كان بيعتدي عليها بالضرب وبيطردها خارج المنزل باستمرار، عاشت معه بالمعروف، وكان دائما بيوجه لها تهديدات بالموت».

وطالبت شقيقة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة على شقيقها وهي الإعدام شنقًا .

جريمة السابعة صباحا

وكشفت التحقيقات الأولية حول هذه الواقعة أن المتهم أقدم على قتل زوجته في تمام الساعة السابعة صباح أمس الأول الثلاثاء، وبعد ارتكاب جريمته، حضر إلى ديوان قسم شرطة الزاوية الحمراء بصحبة شقيقه، بعد أن أبلغوا بالجريمة واصطحبه لتبليغ الأجهزة الأمنية، عن الواقعة، واعترف بقتل زوجته تدعى «سهام. س» بسبب عدم إعطائه أموالا، ونشبت بينهم مشادة انتهت بالانتقام منها.

10 آلاف جنيه نهاية عشرة 20 سنة زواج

وبينت التحقيقات أن المتهم أنهى حياة زوجته بعد عشرة 20 عاما، بسبب رفضها إعطائه 10 آلاف جنيه، وعثر على جثمان المجني عليها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها أسفل سرير غرفة نومها، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.