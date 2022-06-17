وفاة 10 أشخاص غرقا في سوهاج خلال 15 يوما: «حاولوا يهربوا من الحر»

شهد جنوب صعيد مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، لتصل إلى ذروتها بداية من الأسبوع الماضي، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، لتتخطى درجات الحرارة الأربعين بمحافظة سوهاج، ما دفع مواطني سوهاج، خاصة الشباب والأطفال، للذهاب إلى شاطىء النيل هروبًا من ارتفاع حرارة الجو، ولكن بعضهم توفى غرقا داخل المياه التي استجاروا بها من حرارة الجو، إذ شهدت محافظة سوهاج غرق 10 أشخاص بينهم أطفال وأقارب خلال 15 يومًا دخل مياه نهر النيل والترع بمحافظة سوهاج هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

غرق طفلتين ونجاة الثالثة بأخميم

وغرق في نهر النيل في قرية الكولة بمركز أخميم، طفلتين إحداهما 11 عامًا، والأخرى 13 عامًا، حيث لجأن إلى مياه نهر النيل هربًا من حرارة الجو، لتغرق فتاتين وتنجو صديقتهما، وجرى استخراج جثمان ابنة العم الصغرى، بينما مازالت الأخرى داخل مياه النهر حتى الآن

غرق طفل في أخميم

كما لجأ طفلين توأم 9 سنوات إلى مياه نهر النيل بنجع «التمبوكي» بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، إلى مياه نهر النيل هربًا من ارتفاع درجات الحرارة أيضًا، ليغرق أحدهما، ويظل الآخر ممسكا بملابسه ينتظر عودة شقيقه، الذي خرج من مياه النيل بعد 3 أيام.

غرق طفلة 3 سنوات في دار السلام

وغرقت طفلة 3 سنوات في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، أثناء لعبها بمسقى مياه أمام منزلها هربا من حرارة الجو وتم التصريح بدفن الجثة.

غرق طفل 11 عاما

كما غرق طفل 11عاما، داخل مياه نهر النيل بمركز ومدينة سوهاج، عندما قرر أن يهرب من حرارة الجو بالسباحة بنهر النيل.

مصرع طفلة 9 سنوات غرقا

وغرقت طفلة 9 بمركز طما بمحافظة سوهاج مصرعها غرقا داخل نهر النيل، كانت تسير على شط نهر النيل هربًا من حرارة الجو لتنزلق قدماها إلى المياه وتغرق.

3 أبناء عمومة غرقوا معا في جهينة

كما لجأ ثلاثة أبناء عمومة من مركز جهينة إلى نهر النيل يرافقهم صديق لهما، هربا من حرارة الجو، خلال نزهة نيلية، وقرروا خلالها السباحة بنهر النيل ليتوفى 3 أبناء عمومة، وجرى التصريح بدفن الجثث.

مصرع فتاة غرقًا بالبلينا

ولجأت فتاة 17 عامًا بمركز البلينا إلى نهر النيل، لتغسل الأوانى، هربًا من حرارة الجو بالمنزل ورغبة بقضاء وقت على شاطئ النهر، لتتوفى غرقا.