ضبط عاطل بحوزته 30 طربة حشيش برأس غارب قبل ترويجها في عيد الأضحى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من القبض على عاطل وبحوزته 30 طربة من مخدر الحشيش بكمين مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بقصد توزيعها علي عملائه قبل عيد الأضحى، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالقبض على عاطل وبحيازته مخدرات

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن القوة بالكمين الشمالى لمدينة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد حوام، رئيس المباحث، القبض على عاطل وبحوزته 30 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول قبل توزيعها علي عملائه.

جرى اقتياد المنسوب له تهمة حيازة المخدرات إلى قسم الشرطة، وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وبهدف توزيعها قبل عيد الأضحى، كما أن المبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

رفع المخلفات من شوارع رأس غارب

وفي سياق منفصل أشار اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، إلى استمرار اعمال النظافة اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع شوارع ومناطق المدينة.

أوضح في بيان له، أنه جرى رفع المخلفات الصلبة ورصد أماكن تجمعات القمامة والعمل على إزالتها من الشوارع الرئيسية والفرعية وجميع قطاعات المدينة وتفريغ الحاويات، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة بالسوق الجديد.