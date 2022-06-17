صورة مبكية لرضيع فلسطيني لم يرحمه غاز الفلفل الإسرائيلي  

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، صباح اليوم، صورة مبكية لرضيع فلسطيني أصيب بغاز الفلفل قرب دوما الواقعة جنوب نابلس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جرى خلالها استخدام الرصاص المطاطي وغاز الفلفل ما أدى إلى سقوط إصابات.

ولم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية أية معلومات عن الرضيع، لكن الصورة له كانت متداولة بشكل كبير عبر وسائل الإعلام الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الرضيع ووضع على وجهه بعض المواد الطبية للتخفيف من آلام إصابة الغاز، تزامنا مع سقوط 3 شهداء في جنين.

إصابات كبيرة جراء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

في نفس السياق، ذكرت الوكالة أنه أصيب نحو 5 مواطنين ومتضامنين أجانب برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي، فيما أصيب 22 آخرين بالاختناق خلال مواجهات وقعت في بورين جنوب مدينة نابلس، كم إجمالي أصابات بلغ 33 خلال المواجهات.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الذين كانوا يقدمون الإسعافات للمصابين، ما أدى لإصابة أحدهم بقنبلة غاز بالقدم، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مراسل تليفزيون فلسطين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية كذلك أن جيش الاحتلال اعتدى على مراسل تليفزيون فلسطين بكر عبد الحق، كما أصيب 3 متضامنين، بسبب سقوطهم عقب مطاردة جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم.

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لزراعة واستصلاح أراض في المنطقة الشرقية من بورين الواقعة جنوب نابلس.

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين

وفي نفس السياق، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين وشوهوهك بغاز الفلفل بالقرب من مدخل بلدة دوما الواقعة جنوب نابلس، مساء أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تلك الاعتداءات تسببت في إصابة عدد من المواطنين بينهم الطفل الذي جرى تداول صورته، وتضرر بعض المركبات.