ما بين الترحيب والانتقادات.. الجمهور ينتظر عودة «جون سنو» في مسلسل جديد

كشفت شبكة «HBO» عن خططها الجديدة فيما يتعلق بسلسلة «Game of Thrones»، حيث تستعد لإعادة واحد من أبرز أبطال السلسلة في عمل جديد على الشاشة مرة أخرى، فيعود الممثل الإنجليزي كيت هارينجتون لأداء شخصية «جون سنو» التي قدمها على مدار مواسم المسلسل من 2011 وحتى 2019، وترشح عنها لجائزتي «إيمي».

وعبّر الجمهور عن تحمسهم لمشاهدة بطلهم المفضل مرة أخرى على الشاشة، وتوالت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم مستخدمو «تويتر» الذين أعادوا نشر صور ومشاهد لكيت هارينجتون، والتغريد عن المسلسل الجديد، وعلق أحد المستخدمين قائلاً: «الملك سيعود»، وأضاف آخر: «جون سنو هو أحد أعظم الشخصيات المكتوبة في كل الأدب الخيالي».

بينما انتقد البعض الآخر تقديم مسلسل عن شخصية «جون سنو»، فغرد أحد المتابعين قائلاً: «يمكنني التفكير في نحو عشر شخصيات من GOT نجوا من الموسم الأخير ويستحقون مسلسلهم الخاص أكثر من سنو»، وتابع آخر: «أنا حقًا لا أفهم الهدف من تقديم مسلسل عن جون سنو، انتهت قصته ولا توجد مادة للاعتماد عليها، ما الذي سيُبنى عليه العرض».

«HBO» تبدأ العمل على مسلسل عن «جو سنو»

ودخلت الشبكة في مرحلة التطوير المبكرة في أول تكملة عن السلسلة الشهيرة تتطرق إلى حياة «جون سنو»، وذلك بعد ما اكتشف في الموسم الأخير أن اسمه الحقيقي هو «إيجون تارجارين»، الوريث المحتمل للعرش الحديدي، تم نفيه من «ويستيروس» وسافر شمال الجدار مع «Wildlings» ليترك حياته القديمة وراءه، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

الجمهور ينتظر عودة شخصيات «Game of Thrones» في المسلسل الجديد

ويعتبر الجمهور أن المشروع الجديد من الممكن أن يفتح الباب أمام شخصيات أخرى من عالم «صراع العروش» للظهور مرة أخرى، مثل آريا ستارك «مايسي ويليامز»، وسانسا ستارك «صوفي تيرنر» وبرين أوف تارث «جويندولين كريستي»، وجاء ذلك قبل إطلاق مسلسل «House of the Dragon» في أغسطس المقبل، والذي تدور أحداثه قبل نحو 200 عام من الأحداث في «صراع العروش».