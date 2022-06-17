تقديم الخدمة لـ56 ألف سيدة في المرحلة الأولى لحملة «حقك تنظمي» بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، قدمت الخدمات الطبية في يومها الخامس والأخير لعدد 10792 منتفعة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7645 سيدة، لتختتم بذلك المرحلة الأولى فعالياتها بتقديم الخدمة لعدد 56136 منتفعة بالمحافظة، وإجمالي الحاصلات على وسائل 40487 سيدة، خلال الـ5 أيام السابقة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» انطلقت يوم الأحد الماضي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واختتمت مساء أمس الخميس، داخل إدارات صحية «العاشر من رمضان، القنايات، الإبراهيمية، القرين، الحسينية، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، أبو حماد»، وقدمت خدماتها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد 224 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 15 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

فرق طبية مدربة على أعمال الحملة

جاء ذلك بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة، تتكون من 116 طبيبا مدربا، و314 ممرضة، و465 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، مع عمل الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد تنفيذ الحملة.

وأشار وكيل «صحة الشرقية» أن المرحلة الثانية ستنطلق بالمحافظة يوم الأحد القادم، وتستمر لمدة 5 أيام أخرى حتى الخميس 23 يونيو، وذلك داخل 9 إدارات صحية بالمحافظة هي «الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، ههيا، أبو كبير، صان الحجر، منشأة أبو عمر، الصالحية الجديدة»، وتستهدف الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمحافظة.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.