نائب محافظ المركزي: التطورات السريعة حول العالم تدفعنا للاهتمام بالتكنولوجيا

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنَّ التغييرات والتطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم تدفع المسؤولين بالمركزي بالاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد أن ساهمت التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية في إتاحة المعلومات وتجاوز تداعيات أزمة الوباء العالمي في 2020.

«أبو النجا»: احتضان ابتكارات الشباب من قبل البنك المركزي المصري

وأضاف «أبو النجا» خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أفركسيم بنك، والمنعقدة منذ الـ 15 من يونيو الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ الابتكارات الشابة يتم احتضانها بالفعل والاهتمام بها.

«المركزي» داعم للإبتكار والتكنولوجيا الحديثة

كما أكد على دعم البنك المركزي المصري، للابتكار من خلال مركز معتمد للابتكار ومختبر للتطبيقات، يحرص على تقديم رؤى بديلة لصانعي القرار والسياسات، بجانب إدخال أحدث وسائل التقنية كالأقمار الصناعية في عملية التطوير.

وتابع، «يسعى البنك المركزي المصري لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار ونشرها في دول القارة الأفريقية، من خلال التعاون مع حكومات تلك الدول، في إطار حرصه على مواجهة التحديات المختلفة».

يجدر الإشارة إلى انطلاق الاجتماعات السنوية الـ 19 لأفركسيم بنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء 15 يونيو الحالي، والتي تستمر على مدار 4 أيام متتالية، وتجمع العديد من الحضور البارزين، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030.