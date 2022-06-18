ضبط رئيس لجنة نقابية بسوهاج استولى على 800 ألف جنيه قيمة اشتراكات الأعضاء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط رئيس إحدى اللجنة النقابية بإحدى النقابات الفرعية بمحافظة سوهاج، عقب استيلائه على اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، التي بلغت أكثر من 800 ألف جنيه، وقام بتحصيلها ثم أمتنع عن توريدها لخزينة النقابة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود إخطار الإدارة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتلقي بلاغ من إحدى النقابات العامة المصرية، بقيام مسئول اللجنة النقابية بإحدى النقابات الفرعية بمحافظة سوهاج، التابعة للنقابة العامة باختلاس مبلغ 800 ألف جنيه.

المتهم استولى على 800 ألف جنيه

وتبين قيام مسئول النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج المقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بتحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، التي وصلت إلى 800,245 جنيه مصري، ثم الاستيلاء عليها وامتنع عن توريدها لخزينة النقابة الفرعية أو العامة.

التحقيقات جارية مع المتهم

وعقب تلقي البلاغ تم على الفور تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى صحة المعلومات الواردة بالبلاغ، وامتناع رئيس اللجنة الفرعية بإحدى النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج، عن توريد مبالغ اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية، وقام بالاستيلاء عليها لنفسه مستغلا منصبه الوظيفي بالنقابة، وعقب استئذان النيابة تم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات مع المتهم.