«بدر الدين»: الانتهاء من تطوير منطقة «الطيبي» خلال الأشهر المقبلة

كشف المهندس بدر الدين محمد عبدالفتاح، مدير مشروع «روضة السيدة» «الطيبي»، بحي السيدة زينب، أنه سيتم تنفيذ العمارات السكنية، داخل المرحلة الثانية من المشروع، على طراز معماري أفضل من الذي تم تنفيذ بالمرحلة الأولى للمشروع، ولكن مع الحفاظ على الطابع الإسلامي للمنطقة.

مشروع «الطيبي» على مساحة 10 أفدنة

وأشار مدير مشروع «الطيبي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة، فى المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، على مساحة 10 أفدنة.

وأوضح «بدر الدين»، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، خلال الأشهر المقبلة، حيث يجري العمل عليها خلال هذه الفترة، لإنجازها فى أقرب وقت ممكن.

وعن مكونات المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، أوضح مدير تنفيذ المشروع، أنها هذه المرحلة تضم 9 عمارات، بإجمالي 578 وحدة، منهم 6 وحدات إدارية، ومبنيين خدميين، ومبنى حضانة، ومنطقة ملاعب.

كما أشار مدير تنفيذ مشروع «الطيبي»، إلى أن المشروع بمرحلتيه، يعد «كومباوند» متكامل، به وحدات سكنية، تجارية، إدارية، بجانب موقعه المتميز، بالقرب من محطة مترو السيدة زينب، ومستشفى أطفال مصر.

كل عمارة داخل «روضة السيدة 1» بها وحدات تجارية

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أن مشروع «روضة السيدة 1»، تم تنفيذه على أحدث التصميمات، ذات الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية، وقربها من مسجد السيدة زينب.

كما أشار مدير تنفيذ مشروع «الطيبي»، إلى أن كل عمارة داخل مشروع «روضة السيدة 1»، بها وحدات تجارية بالدور الأرضي وتتكون العمارة، من أرضي و5 أدوار متكررة، بإجمالي 16 عمارة سكنية، وكل عمارة بها وحدات تجارية بالدور الأرضي، وفقا لـ«بدر الدين».

وأضاف «بدر الدين»، أن «الطيبي»، كانت عبارة عن منطقة عشوائية، تم إزالة المنازل داخلها، وإزالة الردم، ويجري العمل حاليا فى مرحلة الأساسات، على أحدث نطام ومقاوم للزلازل.