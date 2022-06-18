آيتن عامر تروج لأغنيه خطافة الرجالة بـ«سيشن» تصوير جديد

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها من أغنية خطافة الرجالة التي طرحتها يوم الجمعة الماضي.

وعلقت آيتن عامر قائلة: «مين شاف فيديو كليب أغنيتي الجديدة؟؟؟ اكتبوا في الكومنتس بقى رأيكم في اللوك والأغنية وكل حاجة، وشوفوا الاستوري بتاعتي دلوقتي لينك بيجمع كل لينكات الأغنية على كل الأبليكيشنز».

لتنهال عليها تعليقات الجمهور بالإشادات بصورتها وخفة دم الكليب.

أغنية خطافة الرجالة، من أشعار أحمد علاء، والملحن أحمد مصطفى، وكذلك الموزع «زوم»، وهي الأغنية الثالثة التي تطرحها مؤخرا آيتن عامر، فكانت البداية لآيتن مع الغناء في يناير الماضي بأغنية «بناقص» من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، ولاقت نجاحا كبيرا وفي مارس طرحت أغنيتها الثانية «كانت بتسهر» من كلمات آية عاطف وألحان نورهان البغدادي.

كلمات أغنية خطافة الرجالة

وتقول كلمات الأغنيه: «عينك يتدب فيها رصاصة.. راحة جاية عليه.. زي ما بيقولوا عينيها فيه وتقول هاها.. عمالة تلفي وتحاولي.. وتقولي لا زوقي ولا ستايلي.. واتاريكي عمالة تتحايلي عشان تشوفيه.. خطافة الرجالة حرصوا منها».