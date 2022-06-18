رصاصة طائشة في معسكر للجيش الفرنسي تحرق 1600 فدان «فيديو»

اندلع حريق ضخم في معسكر الجيش الفرنسي بكانجوي في فار جنوب فرنسا جراء رصاصة طائشة خلال تدريبات للجيش الفرنسي، حيث التهمت النيران أكثر من 600 عكتار أي أكثر من 1600 فدان، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن وسائل إعلام فرنسية.

استدعاء عدة طائرات لإخماد ألسنة اللهب

وذكرت روسيا اليوم، أن الحريق بدأ بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل، وتم استدعاء رجال الإطفاء بعد بضع دقائق، فيما قالت إدارة الإطفاء 83 على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أربع طائرات من طراز كانادير وطائرة هليكوبتر تم استدعاؤها للتدخل فورا وإخماد ألسنة اللهب.

وأوضحت كذلك أنه تم حشد 230 رجل إطفاء، ورجال إطفاء عسكريين من معسكر كانجوي، و100 من رجال الإنقاذ في وحدة التدريب والتدخل للأمن المدني للسيطرة على الحريق.

Var: un incendie toujours en cours au camp militaire de Canjuers pic.twitter.com/1YOGnGE04O — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2022

صعوبة التدخل لإخماد الحريق

وقال المسؤول عن الاتصالات في إدارة الإطفاء بفار أوليفييه بيكو، إن وسائل مهمة تم تجنيدها لكن يمكننا فقط رؤية الحريق يتطور.

وذكر المسؤول الفرنسي، أن الحريق اندلع في منطقة ملوثة بالمتفجرات والذخائر غير المنفجرة لذلك كان هناك خطورة بليغة بالنسبة لعملية التدخل والإطفاء.

ولفت إلى أنه منذ صباح اليوم يسمع صوت التفجيرات تتكرر بكثافة.

ريح جنوبية شرقية سبب توسع اشتعال النيران

وذكر أيضا أن النيران اشتعلت بسبب ريح جنوبية شرقية، كما لفت إلى أن قوات الإطفاء ليست معتادة على مثل هذا النوع من الرياح لأن جميع نماذجهم القتالية تعتمد أساسا على الرياح الغربية وليس الجنوبية الشرقية، التي وصفها بالغادرة والمفاجئة.

وأشار إلى أنه لم يتعرض أي منزل لخطر جراء الحريق؛ نظرًا لأن معسكر كانجوي عبارة صحراء شاسعة بها نباتات، ويوفر ظروفاً أكثر واقعية لتدريب الوحدات التنفيذية بالجيش.