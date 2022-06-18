أسخن نقطة على الأرض.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

درجات حرارة قياسية ذات ارتفاع غير مسبوق شهدته إحدى المدن في واحدة من دول الخليج العربي، التي تتسم بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال شهر الصيف، وسجلت المدينة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما رصده موقع متخصص بالمناخ والطقس.

أسخن مدينة على وجه الأرض

وحول التفاصيل، ذكر موقع EldoradoWeather المتخصص في أحوال الطقس أنّ مدينة الفهود بسلطنة عمان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت درجة الحرارة في المدينة 49 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة قرن العلم في البلاد من حيث درجة الحرارة، إذ بلغت 48.8 درجة مئوية، وتبعتها مناطق في إيران ثم العراق.

يأتي ذلك في وقت تستمر موجة حر شديدة مصدرها شمال إفريقيا في جنوب أوروبا، خاصة غرب فرنسا، حيث ينتظر أن تبلغ الحرارة مستويات قياسية لتتجاوز 40 درجة مئوية.

كتلة هوائية حارة على الخليج

وتشير الخرائط الجوية المُستلمة إلى تزايد تأثر دولتي الإمارات وقطر بكتلة هوائية شديدة الحرارة الأيام القادمة، لذا يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الداخلية، ويكون الطقس شديد الحرارة ومُرهق في عموم المناطق، كما تتأثر الأجزاء الساحلية بهبوب رياح رطبة من الخليج العربي تؤدي إلى رفع درجات الحرارة الملموسة وزيادة الشعور بالحرارة خاصة في سواحل الإمارات.

ارتفاع درجات الحرارة

ونظراً لاشتداد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على دولتي قطر والإمارات فيُتوقع أن تلامس درجات الحرارة العُظمى ال50 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية من كلا الدولتين، تحديدا الأجزاء الداخلية الغربية من الامارات، والداخلية الصحراوية من دولة قطر، لتتخطى بذلك مدينة الفهود بسلطنة عمان.