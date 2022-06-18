«الحلو» يكشف لـ«الوطن» تفاصيل حالته الصحية قبل ساعات من دخوله العمليات

يتواجد الفنان محمد الحلو حاليا في مستشفى عين شمس التخصصي لإجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة، وذلك من أجل إجراء عملية جراحية غدا، وقال الحلو لـ«الوطن» إنه يخضع للفحوصات النهائية ما قبل إجراء العملية وبمجرد أن تظهر نتائجها سوف يذهب لإجراء عملية تسليك الشرايين غدا الأحد.

وقال الحلو إنه يتمنى من الجميع الدعاء له، مؤكدا أنه شعر بالاطمئنان من كمية حب الناس المحاط به منذ معرفته خبر مرضه، مؤكدا أنه مدين لهم جميعهم بالشكر والامتنان.

وقال أن سيخضع غدا لعملية تسليك الشرايين وبعدها سيخضع لخطة الطبيب المعالج له إذا كان سيخضع لخطة جلسات علاج طبيعي أم سيحتاج للراحة مع تناول الأدوية.