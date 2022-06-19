إطلاق أول منتدى لخريجي الفنون التطبيقية ببنها.. وتدشين مبادرة «GO DIGITAL»

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها المنتدى الأول لخريجي قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم، وذلك فى ضوء رؤية وأهداف مصر 2030 وفى ظل تبنى واهتمام مصر المتزايد لتطبيق أهداف التنمية المستدامة واستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ

وقال الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلى إن المنتدى عُقد برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والأستاذ الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والاستاذ الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية وبرئاسة رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم سارة عبدربه محمد عبده.

توصيات المنتدي الأول

وأشار «القرنفيلى» إلى أن أهم توصيات المنتدى الأول لخريجين قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم 2022 تمثلت في إعلان قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم عن إطلاق مبادرة GO DIGITAL لادارة العملية التعليمية فى قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم؛ إضافة إلى محاولة الحد من المخلفات التى يصعب تدويرها والتى ينتج عنها انبعاثات كربونية قد تؤدى إلى تزايد الاحتباس الحرارى على كوكب الأرض وتغير المناخ.

وأضاف العميد: «بدأنا بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه المشاكل؛ بداية من رقمنة العملية التعليمية للقسم واستخدام التكنولوجيا الرقمية، بدلا من طباعة البوسترات وورقيات للمنتدى الأول للخريجين بالقسم».

وأشار الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية أن التوصيات تمثلت في التأكيد على ضرورة تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وهذا ما تم تطبيقه بالفعل مع مراعاة تحقيق المساواة فى مشاركة المتحدثين الرسميين للمنتدى الاول للقسم.

تعزيز جهود تمكين المرأة

وأكمل القرنفيلي قائلا أنه تماشيا مع الأستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 «قيادى وإجتماعى وسياسي واقتصادي» فقد تم التأكيد على اننا نشجع بقوة تمكين المرأة على جميع المستويات ونحن فخورين بقدرتنا على تعزيز تمكين المرأه قياديا، حيث أن كل القائمات على تنظيم هذا المنتدى هن من النساء وقد قاموا بواجباتهن على اعلى مستوى مما اسهم فى انجاح فاعليات المنتدى.

وقال إن المنتدى أوصى أيضا باقامة منتدى الخريجين بالقسم سنويا وذلك للمساعدة فى تأهيل طلاب القسم لمواجهة تحديات ما بعد التخرج فى سوق العمل والاستفادة من خبرات الخريجين المتميزين.