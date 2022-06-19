محافظ أسيوط: مبادرة «مشروعك» نفذت 10977 مشروعا بمليار و435 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والممنوحة من قبل برنامج «مشروعك» بنطاق المحافظة بلغت مليار و435 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيعهم على العمل الحر للقضاء على البطالة.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضه على المحافظ علي عبدالله مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بشأن نشاط الإدارة خلال الفترة الماضية.

توفير التسهيلات لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»

وأكد محافظ أسيوط استمرار المحافظة في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشروعات جرى تنفيذها بالمحافظة

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت 10977 مشروعًا إنتاجيًا وخدميًا واستثماريًا وفرت 21 ألفًا و523 فرصة عمل لأبناء أسيوط مكلفًا مسؤولي الإدارة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بتشجيع الشباب على التقدم للبرنامج وتوفير آليات جاذبة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وفتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

من جانبه أكد علي عبدالله مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق أسيوط تضمنت مركز منفلوط بواقع 1562 مشروعًا ومركز أبوتيج بمعدل 1405 مشاريع وديروط بواقع 1075 مشروعًا يليه مركز القوصية بمعدل 1508 مشروعًا وتنوعت المشروعات ما بين تسمين ماشية وفتح محلات بيع مواد غذائية وقطع غيار أدوات كهربائية وسيارات ومستحضرات تجميل وورش تصليح وصيانة وإكسسوارات محمول واتيليه ملابس ومغسلة وأنتشطة طبية وخدمية، لافتًا إلى توجيهات محافظة أسيوط بتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها المهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.