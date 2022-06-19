النواب يوافق على منحة بـ300 ألف يورو لـ«القومي لحقوق الإنسان»

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومكتب التنمية والتعاون السويسري، بمنح في حدود 300 ألف يورو، تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذه الموافقة تأتي تنفيذا للمادة 12 من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على أي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

توقيع اتفاق تعاون مع مفوصية الاتحاد الأوروبي

وأعلن «جبالي»، في بداية الجلسة العامة اليوم، وصول خطاب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، يفيد بأنه بصدد توقيع اتفاق تعاون مع مفوصية الاتحاد الأوروبي بالحصول على منحة تقارب الـ300 ألف يورو و200 ألف فرانك فرنسي.

ويشار إلى مجلس النواب، كان عدل من جدول أعماله الذي كان مقررًا فيه اليوم مناقشة عددًا من مشروعات القوانين، ووفقا للتعديل الجديد، أدرج مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، خلال الجلسة البرلمانية اليوم وغدا، فيما أرجأ مناقشة مشروعات القوانين.

مشروعات قوانين جرى تأجيل مناقشتها

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

- بعض مشروعات القوانين الأخرى للجلسة البرلمانية المنعقدة الثلاثاء المقبل.