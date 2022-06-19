أصحاب شهادات العائد المتغير يترقبون قرار «المركزي» الخميس

يترقب حملة الشهادات ذات العائد المتغير في البنوك المصرية، قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يتحرك عائد الشهادات المتغيرة تبعاً لقرارات البنوك، في ضوء قرار «المركزي».

الشهادة البلاتينية من «الأهلي» و«البريمو» من القاهرة

تتنوع الشهادات ذات العائد المتغير لتشمل أكثرها شيوعاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، من البنك الأهلي المصري، ومدتها 3 سنوات، وبسعر فائدة 11.5% حالياً بعد زيادتها الشهر الماضي من 9.5% سنوياً، بينما يقدم بنك مصر، شهادة القمة ذات العائد المتغير بنفس الفائدة أيضاً، بينما تبلغ الفائدة على شهادة البريمو ذات العائد المتغير في بنك القاهرة 9.25%.

أسعار العائد على الشهادات تختلف من بنك لآخر

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن» إن أسعار الشهادات ذات العائد المتغير تختلف من بنك لآخر، فيقدمها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بسعر 11.5% في حين يقدمها البنك التجاري الدولي بـ10.5%، و10.75% في بنك التعمير والإسكان.

تسعير تلقائي للشهادة ذات العائد المتغير

أضافت المصادر، أنَّ آلية تسعير العائد على الشهادات تتم بشكل تلقائي من خلال قرارات البنك المُصدر، وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة، مشيرةً إلى أن العائد في هذا الحالة يرتفع كلما قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وينخفض في حال قيامه بالخفض.

معدل إقبال متواضع على شهادة الـ14%

وعن حجم الإقبال على الشهادات ذات العائد 14%، التي جاءت بديلاً لشهادة الـ18% في بنكي مصر والأهلي المصري، قالت المصادر، إن معدل الإقبال ليس كبيراً ولا يُقارن بمعدل الإقبال على شراء شهادة الـ18%، وهو أمر طبيعي في ضوء نجاح الأخيرة في جذب 750 مليار جنيه سيولة من السوق خلال 70 يوماً فقط.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس

وعن القرار المتوقع من البنك المركزي الخميس، رجحت المصادر، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو الجاري، في ضوء عدد من المبررات أبرزها قيام «المركزي» برفع الفائدة 200 نقطة أساس بشكل استباقي لقرار الاحتياطي الفيدرالي.