حبس 9 أشخاص لاتهامهم بفرض إتاوات على المترددين بمنطقة التجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق بحبس 9 أشخاص في قضية فرض إتاوات بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لارتكابهم واقعة فرض رسوم على قائدي السيارات المترددين على مجمع للمقاهي بالتجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بارتكاب مجموعة من الأشخاص فرض إتاوات على قائدي السيارات المترددين على مجمع للمقاهي، بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص يزاولون النشاط الإجرامي ذاته.

القبض على المتهمين في واقعة فرض الإتاوة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين، وبحوزتهم مبالغ مالية، وسلاح أبيض؛ لاتهامهم بفرض رسوم على قائدي السيارات المترددين على مجمع للمقاهي، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

اعتراف المتهمين بالواقعة المذكورة

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فضلا عن مزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، وذلك مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم.