الأدلة الجنائية تعاين آثار حريق نشب بحظيرة مواشي بالعياط

انتدبت جهات التحقيق عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل حظيرة مواشي بالعياط منذ ساعات، ومعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنطقة عزبة أبوخليل بقرية كفر بركات التابعة لدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

السيطرة على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء فور تلقيها البلاغ، تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددًا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.