«الضرائب»: تيسيرات للممولين من أجل دفع المستحقات

قال محمد سرور، عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب ووزارة المالية ليست في معزل عن ما يدور حول العالم، لذا طالبت الممولين مؤخرًا، بسرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، قبل يوم 30 يونيو، من أجل الاستفادة من التيسيرات التي ستوفرها لهم المصلحة، حال سداد أصل الضريبة.

سرور: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في آثار اقتصادية صعبة

أضاف «سرور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الحرب الروسية الإوكرانية، تسببت في آثار اقتصادية صعبة، يعاني منها كل اقتصاديات الدول المختلفة، وحتى المتقدمة منها، وحرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، سيجر مساندة الممولين والمسجلين الذين عليهم استحقاقات ضريبية منذ فترات طويلة، حتى يستمروا في مزاولة نشاطهم.

نسعى لمساعدتهم بالتيسيرات لكي يستمروا في مزاولة أنشطتهم

واستطرد: «نسعى لمساعدتهم بالتيسيرات، علشان يقدروا يستمروا في مزاولة أنشطتهم، وتظل الأنشطة قائمة ولا تتسبب الظروف القائمة بشكل أو بآخر، على المشروعات ويتم إغلاقها، وعليه أعدت المصلحة مشروع قانون يتجاوز جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، التي تستحق وواجبة الأداء على الممولين والمسجلين».

وأوضح أن القانون الجديد سيساعد المصلحة والممولين على حد السواء، حتى نصل إلى أرصدة حقيقية، ويتم بها التجاوز عن معظمها، «احنا داخلين على منظومة ميكنة، وبخلاف الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر وكل دول العالم، فإحنا كمصحلة الضرائب، بنطبق نظام الميكنة لكل العمليات داخل مصلحة الضرائب، وعايزين ننتقل للميكنة الكاملة، وإحنا بنفتح صفحة جديدة مع الممولين أو المسجلين».