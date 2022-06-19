بيان عاجل في البرلمان بشأن تفكيك كوبري بأسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير، اليوم، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بشأن قيام مسؤولي وزارة النقل والمواصلات بتفكيك كوبري قرية بني قرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط دون مراعاة العامل الإنساني، ما أدى إلى شل الحركة المرورية، واحتقان الأهالي وتعطيل مصالحهم اليومية، ومنعهم من المرور فوق شريط السكة الحديد والترعة الإبراهيمية شرقا وغربا.

ونظرا لحدوث تعديل في جدول أعمال جلسة اليوم فتم تحويل البيان إلى لجنة الإدارة المحلية ولجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشة ما ورد به من حيثيات، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

كوبري بني قرة ينقل الآلاف من المواطنين يوميا

يذكر أن كوبري بني قرة ينقل الآلاف من المواطنين يوميا أثناء عبورهم شرقا وغربا لقضاء مصالحهم وللذهاب إلى أماكن عملهم، ولا بديل لهم لعبور شريط السكة الحديد والترعة الإبراهيمية سوى كباري أخرى تبعد عن القرية لمسافة بعيدة، وقد تسبب ذلك فى زيادة نفقات الانتقال من وإلى القرية، واحتقان الأهالي.