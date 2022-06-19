«صناعة النواب» تطالب بتفعيل «الشباك الواحد» لحل أزمة التراخيص

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بضرورة إيجاد خريطة صناعية تتضمن كافة الصناعات وأماكن تواجدها وحجم الإنتاج والصناعات التي يوجد بها طفرة، وتلك التي تعانى من عدم التواجد.

وشدد خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أثناء مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، أن تفعيل «الشباك الواحد» سيساهم فى حل أزمة التراخيص، ومن ثم لابد من إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، لافتا إلى أن وزارة الصناعة متداخله في عدد من الوزارات تصل لـ7 وزارات على سبيل المثال، ومن ثم ينتج عن ذلك طول مدة استخراج التراخيص.

ضرورة عقد اجتماع بشكل شهري

واكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع بشكل شهري مع أصحاب الصناعات للوقوف على كافة الملاحظات وعرض المشاكل والحلول، واستغلال الحوار الوطني في حل مشكلة قطاع الصناعة لما سيعود بالنفع على المصنعين والمواطنين والدولة في نفس الوقت.

وعرض عدد من المستثمرين خلال اجتماع لجنة الصناعة المشكلات التي تواجههم أثناء التصنيع ، مشيرين إلى أن الصناعة المصرية تعاني من الضرائب والرسوم ولا تستطيع المنافسة حتى داخل الأسواق المصرية، مطالبين بتخفيف الأعباء التي تضاف على الصناعة.

العقبات التي يواجهها الصعيد

وتناول مجموعة المستثمرين في عرض مشاكلهم العقبات التي يواجهها الصعيد، وخاصة أن بها خامات جيدة للنهوض بالصناعة، متسائلين عن المثلث الذهبي وهيئة تنمية الصعيد.

كما عرضو خلال اجتماع اللجنة المشاكل التي تتعرض لها الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت وأيضا مشاكل المحاجر، مطالبين بضرورة تثبيت الإجراءات بجميع الهيئات، موضحين أن الإجراءات واللوائح تتغير بتغير الأشخاص فأصبح هناك قرارين في اليوم الواحد متعلق بالصناعة.