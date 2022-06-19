فرحات: مصر دولة مركزية في الشرق الأوسط. وأمريكا تعيد النظر في سياساتها

أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهمية الدولية للقمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين، مشيرا إلى أنها لا تعتبر الأولى من نوعها بين مصر والدول العربية في ظل الظروف الراهنة.

مصر لها مكانة خاصة في المنطقة باعتبارها دولة مركزية

أوضح فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر لها مكانة خاصة في المنطقة باعتبارها دولة مركزية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك يتضح في ظل حالة التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم وخاصة في القطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الإقليم لم تعد مؤكدة

وأشار «فرحات»، إلى أن فكرة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الإقليم لم تعد مؤكدة بعد الأحداث الجارية لأن خروجها يحتاج إلى ترتيبات في المنطقة لإعادة بناء محاور التوازن، مؤكدا أن أمريكا حاليا تعمل على مراجعة حاليا سياستها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القمة المصرية البحرينية الأردنية جاءت بشكل طبيعي في ظل التحولات الكبرى التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي، مشيرا إلى أن دولتي الأردن والبحرين لهما دورا مهما في إقليمهما الفرعي، وأن التحولات الكبيرة التي تجرى على مستوى النظام الدولي والإقليمي تفرض تحديات جديدة على القادة العرب التعاون والتكاتف خلال الفترة الحالية.

وأردف الدكتور محمد فايز فرحات، أن القضية الفلسطينية تحتاج لحالة من التوافق كبير بين القادة العرب، ومن الصعب تجاهلها في زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.