بسمة وهبة: شباب الزمالك أحرجوا نجوم الأهلي

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على التعليق على مباراة الأهلي والزمالك، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور، «إنستجرام» بعد انتهاء القمة بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

ونشرت بسمة وهبة صوره لها بتيشيرت الأهلي وعلقت عليه: «أهلاوية وأفتخر بس عندي كلمتين محشورين في زوري قمة الأهلي والزمالك الحقيقة ان شباب الزمالك النهاردة قدروا يحرجوا نجوم الأهلي اللي بيتقاضوا ملايين».

مؤشر خطير للأهلي

وأضافت بسمة وهبة: «ده مؤشر خطير للأهلي الموسم ده بعد خسارة أفريقيا وكمان ممكن بالوضع ده الأهلي يخسر الدوري.. الأهلي فيه حاجة غلط واللاعيبه لازم تفوق وشابو لشباب الزمالك اللي أحرجوا عواجيز الأهلي».

بسمة وهبة تدعم آمبر هيرد

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» منذ أيام تضامنها مع الفنانة آمبر هيرد بعد أزمتها مع الفنانة جوني ديب.

وكتبت بسمة وهبة: «متعاطفة مع أمبر هيرد وحاسة إن فيه تفاصيل أكثر هي مقدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم لكن أحترم الحكم القضائي أكيد في خبايا وأسرار إحنا ما نعرفهاش بس مبلغ 15 مليون دولار كبير جدا».