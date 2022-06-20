أحمد الغراب بطل من حديد.. يتدرب بطريقة غريبة ويستعد لسحب قطار بأسنانه

يتدرب ليلا ونهارا، ويبحث عن تحقيق حلمه بالدخول لموسوعة «جينس» للأرقام القياسية، من خلال سحب قطار بأسنانه، وهو ما جعله يتدرب في صالة الجيم بقريته في المنوفية بطريقة غريبة وغير مألوفة، فالشباب يذهبون إلى هناك للتدريب وبناء أجسام وعضلات قوية، أما أحمد الغراب فيتدرب على رفع الحديد بأسنانه وبأوزان ثقيله تزيد عن 120 كيلو جراما، وهي أوزان لا يستطيع كثيرون رفعها بأيديهم.

يتدرب على الحديد ويحلم بسحب قطار بأسنانه

«باتدرب من صغري في صالة الجيم، وبجهز نفسي من كام سنة علشان أسحب قطار بأسناني، وهو أمر لم يحققه أي شخص من قبل».. بهذه الكلمات بدأ أحمد الغراب حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن التدريبات التي يقوم بها قاسية جدا، وهدفها تحقيق حلمه في الفترة المقبلة، مناشدا مسؤولي هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل بالموافقة على طلبه بشد قطار بأسنانه ودخول موسوعة «جينس» للأرقام القياسية.

دعم أهالي القرية

وأضاف ابن محافظة المنوفية، أن الأهالي في مسقط رأسه بقرية «كوخ دلكه» التابعة لمركز تلا، يقومون بتشجيعه ودعمه معنويا بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في الطرقات، قائلا «أهل بلدي دايما واقفين معايا وبيدعموني، ومسميني البطل أحمد الغراب، وبشكرهم علي مساندتهم ليا، وبإذن الله نرفع اسم بلدنا في العالي بعد تحقيق الحلم».

ووجه الشاب العشريني المعروف بـ«أقوى عضلة في مصر» نصيحة إلى الشباب الراغبين في تدىيبات الجيم، بالابتعاد عن الحبوب أو المنشطات التي يتناولها البعض بهدف بناء أجسام تبدو قوية ولكنها مجرد «منظرة» فقط وفق تعبيره، مشددا على أن التدريبات والاجتهاد هما السبيل لبناء جسم قوي فعليا بدل من تحويلهم إلي شكل بدون أي قوة أو قدرة على التحمل.