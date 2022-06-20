مفاجأة في حادث «نيرة» طالبة جامعة المنصورة: «ماكانتش رايحة تمتحن»

ظهرت مفاجأة كبرى في حادث طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي لقيت مصرعها اليوم طعنًا على يد زميلها أمام بوابة الكلية، إثر مشادة حصلت بينهما، وفقًا لرواية شهود العيان، وتمثلت المفاجأة في أن الفتاة لم يكن لديها امتحان اليوم، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سبب ذهابها إلى الكلية.

لا يوجد امتحانات لطالبة جامعة المنصورة

«كانت رايحة لقدرها».. هكذا كان التعليق الأبرز الذي يعكس ما حدث للفتاة ابنة مدينة المحلة الكبرى، حيث كشفت جداول الامتحانات التي حصلت عليها «الوطن» أن فتاة المنصورة المقيدة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، لم يكن لديها امتحان اليوم الاثنين، وكان من المفترض أن تؤدي الامتحان غدًا الثلاثاء مادة التخطيط الاجتماعي.

لماذا ذهبت طالبة المنصورة إلى الجامعة؟

وبالعودة إلى جدول امتحانات الفرقتين الأولى والثانية إذ من الممكن أن تكون قد سجلت طالبة المنصورة أحد مواد الفرق الأدنى، تبين أن الفرقة الأولى لا يوجد لديها امتحانات اليوم، حيث إن أقرب امتحان هو الخميس المقبل والسابق هو أمس الأحد، والأمر ذاته ينطبق على الفرقة الثانية التي لم يكن لديها أي امتحانات اليوم، حيث إن أقرب امتحان يوم الأربعاء المقبل والسابق كان يوم السبت الماضي.

كل هذا يدعو إلى تساؤلات عن أسباب ذهاب نيرة أشرف، طالبة المنصورة إلى كلية الآداب اليوم، رغم أنه من المفترض أن يكون لديها امتحان غدًا، أي من المفترض أن تكون في بيتها للمذاكرة كون اليوم ليلة امتحان مادة التخطيط الاجتماعي.

علاقة المتهم بالمجني عليها طالبة جامعة المنصورة

تلك التساؤلات قد تشير إلى وجود علاقة بين القاتل والمجني عليها في حادث المنصورة، حيث إنهما من ذات منطقة المحلة ويدرسان بذات الكلية، وكانا قادمين معًا في ذات وسيلة المواصلات، إلا أن خلافًا نشب بينهما نتج عنه طعنها.