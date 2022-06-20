جدولة مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر لكل الوزارات والهيئات

أكدت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدًا، لـ33 وزارة وهيئة، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22 يونيه، وجميع الوزارات وباقى الجهات الأخرى، أيام 23 و26 و27 يونيه لكل العاملين بالدولة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه جرى تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف

أهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين فى٣٣ وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

صرف مرتبات شهري يوليو أغسطس 2022

أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة، يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «كورونا».