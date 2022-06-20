توت عنخ آمون يزين ميدان تايم سكوير في نيويورك

أطلقت الفنانة الأمريكية آمون ستار، حملتها الخاصة للترويج للسياحة المصرية من ميدان تايم سكوير الشهير في نيويورك بأمريكا.

آمون ستار تطلق حملة للتعبير عن حبها لمصر

وتزين الميدان الأمريكي الشهير لأول مرة بصور جمعت آمون ستار مع الملك الفرعوني توت عنخ آمون، في مستهل حملة سياحية تبرز خلالها حبها لمصر والمصريين وتشجيعا للسياحة الأثرية، عبر إبراز تابوت توت عنخ آمون الذهبي للجمهور الأمريكي تحت أنظار العالم في تايم سكوير.

وتأتي خطوة نيويورك تتويجا لحملة آمون التي بدأتها في مصر عبر تقديم سلسلة كليبات غنائية تم تصويرها في أشهر الأماكن الأثرية والسياحية المصرية وأماكن لم يتم تصوير أي عمل فني داخلها من قبل، مثل مقبرة خوفو داخل أهرامات الجيزة، مرورا بقصر شامبليون ومعبد آمون وصولا لقصر البارون التاريخي، ختاما بتصويرها في هرم الملك إمنمحات الثالث الأسود في دهشور.

من هي إليز ليبيك؟

تابيثا آن ليبيك Tabitha Anne Lebec، أو «إليز ليبيك» هي مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى آمون ستار Amun Starr، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو اسم إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.