«إيكونومست»: «بيترو» أول رئيس يساري لكولومبيا منذ عقود

قالت مجلة «إيكونومست» البريطانية، إنه عندما يتولى جوستافو بيترو، الفائز في الانتخابات الرئاسية الكولومبية منصبه في السابع من أغسطس، سيصبح أول رئيس يساري للبلاد.

وأضافت المجلة، أن «بيترو» يمثل خروجًا جذريًا عن عقدين من حكم اليمين والوسط، وستصبح نائبة بترو، فرانسيا ماركيز، وهي ناشطة بيئية تبلغ من العمر 40 عامًا، أول نائبة ذات بشرة سمراء لرئيس الدولة.

أعلى معدل مشاركة في تاريخ الانتخابات في كولومبيا

وفاز بترو بنسبة 50.4% إلى 47.3%، بهامش أوسع من المتوقع، في جولة الإعادة ضد رودولفو هيرنانديز، قطب العقارات 11.3 مليون من أصواته، مدعومة بإقبال قياسي بلغ 58%، وهو أعلى معدل في تاريخ الانتخابات في كولومبيا.

وشغل بيترو منصب عمدة سابق لمدينة بوجوتا، وكان ينتمي ذات مرة إلى مجموعة حرب العصابات اليسارية M19، ويعد فوزه هو جزء من اتجاه أوسع في أمريكا اللاتينية حيث يفوز اليساريون ذوي الأجندات المتمردة في الانتخابات، مؤكدا أنّ حكومته ستطور الرأسمالية، «ليس لأننا نحبها، ولكن لأنه يتعين علينا التغلب على ما قبل الحداثة والإقطاع».

كان بيترو، أعلن فوزه قائلا: «نكتب تاريخًا جديدًا لكولومبيا وأمريكا اللاتينية والعالم.. التغيير سيفتح الفرص والأمل لجميع الكولومبيين في كل ركن من أركان التراب الوطني».

حالة من عدم الثقة في الرئيس المنتخب

وتابعت المجلة، بأنه لا يزال العديد من الكولومبيين غير واثقين من الرئيس المنتخب، ووجدت الاستطلاعات التي أجريت قبل استطلاعات الرأي أنه كان أقل شعبية بين الناخبين الأكبر سنًا الذين عاشوا خلال الثمانينيات والتسعينيات، وهي فترة عنيفة بشكل خاص من الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد، وبالنسبة للعديد من هؤلاء الناخبين، من الصعب قبول عضوية بترو في M19.

ويخشى آخرون من أن خططه لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتقليص التنقيب عن النفط يمكن أن يغرق الاقتصاد الذي كان أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة على الدوام، ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكولومبي ستنمو بنسبة 5.8% في عام 2022.