اليوم.. انطلاق امتحانات اختبارات القبول للجامعات الأهلية الجديدة

تنطلق اليوم اختبارات القبول للجامعات الأهلية الجديدة العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان، للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الاهلية وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة 2021 وما يعالها من شهادات وفقا للضوابط والقرارات والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

اختبارات القبول ستجرى إلكترونيا سواء بالحضور لمقرات الجامعات أوعن بعد

وأكد الدكتور محمد عيد الحميد شعيرة، المشرف علي قطاع الجامعات الاهلية الجديدة ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ان غدا سيتم إجراء اختبارات القبول لأكثر من 1000 طالب وطالبة قاموا بإنهاء إجراءات التسجيل واستكمال بيناتهم وسداد مصروفات اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من كافة الأعمال اللوجستية في هذا الشأن، لافتا إلى أن اختبارات القبول ستجرى إلكترونيا سواء بالحضور لمقرات الجامعات أو إجراء الاختبارات عن بعد.

ولفت إلى أن اجتياز اختبارات القبول وتحقيق الحد الأدنى للالتحاق شرطان أساسيان للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، منوها إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا للالتحاق تجاوز الـ4000 طالب وطالبة وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد المواعيد الأخرى لإجراء الاختبارات لباقي الدفعات.

الالتزام الكامل بقرارات وزارة التعليم العالي والضوابط المتعلقة بالقبول

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف محافظات مصر استقبال طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية للالتحاق بالكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام الكامل بقرارات وزارة التعليم العالي والضوابط المتعلقة بالقبول مع تحديد عدد من الآليات والضوابط التي تكشف أي شهادات ثانوية عامة مزورة، من أجل منع التحاق طلاب منعدمي الضمير للكليات المختلفة.