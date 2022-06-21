سارة عبدالرحمن: الناس كرهتني بسبب مسلسل ريفو

أعربت الفنانة سارة عبدالرحمن سعادتها بنجاح مسلسل ريفو وذلك خلال لقائها ببرنامج the inside بالعربي.

وقالت سارة عبد الرحمن خلال لقائها: «سعيدة جدًا بشخصية ياسمين التي اجسدها خلال المسلسل وردود فعل الجمهور بالنسبة لي مرضية جدا، بالرغم أن ناس كتير قالوا لي كرهناكي، وده في حد ذاته نجاح».

سارة: خوفت من أداء الشخصية

وأضافت سارة، أنها شعرت بالخوف عند قراءتها سيناريو المسلسل، ورغم ذلك جذبتها الشخصية خاصة أن الشخصية بها حقبتين زمنيتين، الأولى المراهقة والثانية النضوج.

مسلسل ريفو

وتدور أحداث المسلسل، في القرن الماضي بفترة التسعينيات ، من خلال فرقة موسيقية اسمها ريفو، تسعى لتغيير شكل الموسيقى، وبمرور الزمن تتغير الأحوال وتتبدل أحوالهم، وكل منهم يذهب يسلك حياه مختلفة.

مسلسل «ريفو»، من بطولة أمير عيد، وتامر هاشم، وركين سعد، وسارة عبدالرحمن، وصدقي صخر، وحسن أبو الروس، وملك الحسيني، ومريم بدوي، ومينا النجار، ومحمد مولا، وعمرو جمال، وهشام الشاذلي، وأحمد فاضل، ويوسف حشيش، ومن ضيوف الشرف محسن محيي الدين، والمطرب حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.