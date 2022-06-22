شاهد عيان يروي تفاصيل مصرع عامل سقطت عليه «كبشة لودر» أثناء إصلاحه بتلا

كشف محمد غباري، أحد شهود العيان في واقعة مصرع عامل سقطت عليه «كبشة» اللودر في مدينة تلا، تفاصيل مصرع العامل الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي «شهيد لقمة العيش»، مشيرا إلى أن العامل كان يصلح اللودر وفجأة سقطت عليه «كبشة» اللودر ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف «غباري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأهالي تجمعوا في محيط الحادث لمحاولة رفع «كبشة اللودر» ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بسهولة، قائلا: «كان فيه 30 واحد واقفين بيحاولوا يرفعوا المعلقة بتاعت اللودر بس معرفوش، وآخر كلمة قالها العامل ارفعوا المعلقة بسرعة وبعدها فارق الحياة في الحال».

خروج العامل جثة هامدة بعد مرور نصف ساعة

وتابع «غباري» أنهم انتظروا قدوم لودر آخر لكي يتمكن من رفع كبشة اللودر، وهو ما حدث ولكن بعد مرور نصف ساعة لحين وصول اللودر الآخر، وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزي ولكن جثة هامدة وسط حالة من الحزن والذهول بين أهالي مركز تلا، لعدم قدرتهم على إنقاذ العامل أو مساعدته عقب وقوع كبشة اللودر عليه.

العامل كان يتمنى الذهاب إلى السعودية

وقال هاني عبدالرحيم، أحد أصدقاء العامل المتوفى، أن صديقه كان يحلم بالسفر إلى السعودية، وأنه كان دائما يحب الضحك مع أصدقائه في العمل، مؤكدا أنه ترك ولدا وبنتا لم يكملوا الـ6 سنوات بقريته في محافظة الفيوم، حيث تم دفنه في مسقط رأسه وسط حشد كبير من أهالي قريته.

الجدير بالذكر أن عاملا لقى مصرعه في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، سقطت عليه «كبشة لودر» أثناء إصلاحها مما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة، وتم عمل التصاريح الدفن الخاصة به ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.