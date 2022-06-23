«القابضة للمياه» بالإسكندرية تتيح التقديم على العدادات «أون لاين»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، عن إتاحة تقديم المواطنين على عدادات المياه والتعاقد «أون لاين»، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، دون الحاجة للذهاب إلى فرعها التابع لها بالحي.

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من خلال الصفحة الرسيمة لها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشركة تحرص بشكل دائم على تقديم افضل خدمة لعملائها.

وأوضح «جابر» أن ذلك يأتي في إطار منع عمليات التكدس من جانب المواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا، ولتحقيق التحول الرقمي الذي أعلنته الحكومة.

وأعلنت الشركة عن إتاحة مزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق «الأون لاين»، مثل الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه الشهرية وتسديدها.

الطرق الإلكترونية للتقديم على عدادت المياه

- التقديم على تركيب عداد فرعي لشقة من خلال الرابط الإلكتروني

- التقديم على تركيب عداد فرعي تجاري من خلال الرابط.

- طلب تغير عداد فرعي أو عمومي من خلال الرابط الإلكتروني.

- تقديم طلب لتغير اسم مشترك في حالة وجود توكيل فقط، من خلال الرابط.

وكانت الشركة قد سبق وأعلنت من خلال صفحتها الرسمية، عن إتاحة 4 طرق إلكترونية للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، في الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وإرسالها إلى الشركة.

قراءات عدادات المياه إلكترونيا

وكشفت الشركة القابضة للمياه، عن طرق قراءات العدادت الإلكترونية، وإرسالها من خلال تطبيق «قراءتي» الخاص بالشركة، خلال الفترة من 1-15 من كل شهر، أو من خلال الروابط الإلكترونية التالية:

- التطبيق متاح عبر الرابط الإلكتروني.

- إرسال القراءات من خلال الموقع الإلكتروني هنا

- إرسال القراءات من الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية، على الرابط.