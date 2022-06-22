السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لـ7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا وغرامة مليون جنيه لكل منهم، كما قضت بمعاقبة 5 آخرين بالحبس لمدة عام مع الإيقاف بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن في الزقازيق.

جنايات الزقازيق تصدر حكمها على متهمين بالتنقيب عن الآثار

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جب الله رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبدالرحمن نبيل شكري.

تفاصيل القبض على المتهمين

تعود أحداث القضية رقم 3775 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 780 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة الزقازيق يفيد بضبط كل من «محمود. م» هارب و«علي. م»، مخلب سبيله، و«محمد. ح» مخلي سبيله، و«ياسر. ع» مخلي سبيله، و«محمد. س» مخلي سبيله، و«وائل. ع» مخلي سبيله، و«جابر. ر» مخلي سبيله، و«عمرو. م» مخلي سبيله، و«سعيد. خ» مخلي سبيله، و«عبد الرحمن. ع» مخلي سبيله، و«عبد الله. م» مخلي سبيله، و«محمد. ع» مخلي سبيله، لأنهم في يوم 23 يناير 2022 بدائرة مركز الزقازيق أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وتم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.