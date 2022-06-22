المخرج يوسف هشام يعتذر عن الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي»

اعتذر المخرج يوسف هشام، عن المشاركة في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد مشاركته خلال الدورتين السابقتين من المهرجان، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المخرج يوسف هشام يعتذر عن مهرجان القاهرة السينمائي

وكتب يوسف هشام عبر «فيسبوك» قائلًا: «اليوم انتهى عملي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تشرفت بالعمل في المهرجان على مدار الدورتين السابقتين وفخور باللي قدمته وكنت متطلع لعملي في الدورة الحالية، ولكن للأسف مش حقدر أكمل الدورة دي».

وتابع: «أنا ممتن لكل اللي اشتغلت معاهم في الدورات السابقة وبتمنى كل التوفيق لإدارة المهرجان الجديدة تحت قيادة الصديق العزيز الأستاذ حسين فهمي، وأتمنى الازدهار الدائم للمهرجان اللي له مكانة عزيزة جدا في قلبي».

تكريم اسم الفنان سمير صبري

وكان رئيس مهرجان القاهرة الفنان حسين فهمي كشف عن تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري في هذه الدورة من المهرجان تكريما لمشواره الفني، وذلك خلال لقائه في برنامج «Insider بالعربي»، حيث قال: «ده لازم، سمير كان صديق عزيز».

اختيار ليندا بلخيرية مديرة للملتقى

كما أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأيام الماضية فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية في النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وهو سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

كما تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى القاهرة السينمائي في دورته الجديدة.