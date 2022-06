تفاصيل المشهد المحذوف من الجزء الثاني لـ Doctor Strange «فيديو»

تصدر فيلم Doctor Strange محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، إذ تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع محذوف من الجزء الثاني من الفيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»، قوبل بتعليقات إيجابية بشكل عام من النقاد عند إصداره في مايو الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، إذ وصلت إيراداته لأكثر من 943 مليون دولار، ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2022 حتى الآن.

ويظهر الممثل بينيدكت كامبرباتش في المشهد المحذوف من فيلم Doctor Strange، مع الدكتورة كريستين بالمر، التي تقوم بدورها ريتشل ماكادمز ضمن أحداث الفيلم، ويعرض الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة، لقطات جديدة لـ «ستيفن» و«كريستين» يجلس فيها الاثنان لإجراء مقابلة لمناقشة طريقة «سترينج بالمر»، وهي تقنية جراحية ابتكرها الاثنان للسماح للمرضى المشلولين بالسير مرة أخرى.

المشهد المحذوف من فيلم Doctor Strange

على الرغم من أن المشهد المحذوف من Doctor Strange، يبدو ضئيلاً في أهميته، إلا أن هناك بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام التي يمكن أخذها من المشهد، حيث تمت مناقشة طريقة «سترينج بالمر» في الجزء الأول من الفيلم باعتباره مزحة على ما يبدو بين ستيفن وكريستين، بعد أن أظهر الأول غطرسته من خلال اقتراح اسمه الأخير على التقنية بدلاً من العكس.

طرح Doctor Strange على «ديزني+»

وتبدأ منصة «ديزني+» عرض فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»، بداية من اليوم، وهو الفيلم الذي تم منع عرضه في عدد من الدول العربية بسبب مشهد لا تتعدى مدته 12 ثانية، تتحدث خلاله إحدى الشخصيات المثلية ضمن الأحداث، عن «والدتيها» في إشارة إلى زواج المثليين.