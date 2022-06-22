محافظ سوهاج يستجيب لطلب إحاطة بشأن تشغيل الوحدة البيطرية بـ«طهطا»

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري مواجهة انتشار الحمى القلاعية بمحافظة سوهاج، وخلال ذلك تقدم النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن مركز طهطا بمحافظة سوهاج بطلب إحاطة بشأن المطالبة بتشغيل الوحدة البيطرية بناحية قرية الكوم الأصفر التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حفاظا على الإنتاج الحيواني.

استجابة سريعة بسوهاج

واستجابة لذلك أعلن أحمد سامى القاضى، نائب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن المطالبة بتشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر بمركز طهطا بمحافظة سوهاج حفاظا على الإنتاج الحيواني قد تم التعامل معه على الفور، حيث تم التواصل مع شركة الكهرباء لتشغيل الوحدة البيطرية بقرية الكوم الأصفر بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

طلب الإحاطة ومناقشة الحمى القلاعية بسوهاج

يذكر أن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج جاء خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أمس، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن وحدات الطب البيطري والأسمدة وتفعيل مركز الزراعات التعاقدية.

وخلال الاجتماع وتساؤل النائب مصطفى سالم، مقدم طلب الإحاطة عن انتشار الحمى القلاعية وآلية التصدي لها ومواجهتها لعدم تفشي الفيروس بمحافظة سوهاج.

رد مديرية الطب البيطري بسوهاج وآليات التسجيل

و تعليقا على ذلك جاء رد الدكتور عصام أحمد عرفة، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، قائلا: «آلية التسجيل تكون من خلال تسجيل بؤرة، على سبيل المثال يتم تسجيل منطقة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المنطقة بالكامل، وأن هناك تعليمات صارمة من الوزارة بتسجيل الحالات المصابة، وأنه قد تم الإبلاغ عن البؤر المصابة الموجودة بالمحافظة، وأضاف انه يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية بحزم ودقة وهناك توجيهات لكافة الأطباء بعمل تقصى بكافة الحالات، والتعليمات واضحة لجميع الأطباء».