إجمالي إنتاج العالم من الصلب الخام يتراجع 3.5% خلال شهر مايو

قالت منظمة الصلب العالمية، إن الانتاج العالمي من الصلب الخام في مايو الماضي، بلغ 169.5 مليون طن بانخفاض قدره 3.5٪ مقارنة بمايو 2021.

إجمالي إنتاج أفريقيا من الصلب

وأظهرت بيانات المنظمة التي تم إعلانها في تقرير اليوم، تلقت «الوطن»، نسخة منه، أن إجمالي إنتاج أفريقيا من الصلب الشهر الماضي بلغ 1.1 طن متري بانخفاض 18.9٪ عن مايو 2021، وأنتجت آسيا وأوقيانوسيا 126.8 مليون طن متري، بانخفاض 1.7٪. وأنتج الاتحاد الأوروبي 27 12.9 مليون طن متري، بانخفاض 6.8٪. فيما أنتجت الدول الأخرى 4.1 مليون طن متري، بانخفاض 1.7٪.

وبحسب التقرير، أنتج الشرق الأوسط 3.5 مليون طن، بانخفاض 10.0٪. وأنتجت أمريكا الشمالية 9.9 مليون طن، بانخفاض 4.0٪. وأنتجت روسيا وغيرها من رابطة الدول المستقلة + أوكرانيا 7.4 طن متري، بانخفاض 19.1٪، كما أنتجت أمريكا الجنوبية 3.8 طن متري، بانخفاض 2.8٪.

الصين أنتجت 96.6 طن متري في مايو 2022

وفيما يتعلق بالدول كشف تقرير رابطة الصلب أن الصين أنتجت 96.6 طن متري في مايو 2022، بانخفاض 3.5٪ عن مايو 2021. وأنتجت الهند 10.6 مليون طن، بزيادة 17.3٪. وأنتجت اليابان 8.1 مليون طن متري، بانخفاض 4.2٪. كمل أنتجت الولايات المتحدة 7.2 مليون طن متري، بانخفاض 2.6٪.

وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 6.4 مليون طن، بانخفاض 1.4٪. وأنتجت كوريا الجنوبية 5.8 طن متري، بانخفاض 1.4٪. وأنتجت ألمانيا 3.2 مليون طن متري، بانخفاض 11.5٪. كما أنتجت تركيا 3.2 مليون طن متري، بانخفاض 1.4٪. وأنتجت البرازيل 3.0 طن متري، بانخفاض 4.9٪. وتشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت 2.3 طن متري، بانخفاض 17.6٪.