تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل حارس مصنع في 15 مايو لـ20 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل عامل أمن مصنع خلال قيامهم بسرقته في 15 مايو لجلسة 20 يوليو المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

قتل المجني عليه مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، أن الأول والثاني قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية وفكرا بروية في إزهاق روحه، فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجني عليه، وأعدا لذلك سلاحًا أبيض «سكين»، وما أن حان الميعاد المتفق عليه توجه الأول لمحل الواقعة وتبعه الثاني محضرًا الأدوات التي اتفقوا على إعدادها، فدلف الأول لداخل المصنع لسابق علم المجني عليه له وتسامرا حتى أنهى حديثه وانصرف من مكان الواقعة، ثم عاد إليه زاعما نسيانه مفاتيحه فتوجه إلى غرفة الحسابات فتبعه المجني عليه ناهرًا إياه، فانقض عليه طعنًا بسلاحه الأبيض المُعد لجرمهما مسبقا بمختلف أنحاء جسده فحاول مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحه أرضا وخارت قواه ولفظ أنفاسه وتأكد من مفارقته للحياة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

سرقة المنقولات الخاصة بالمصنع

وأضاف أمر الإحالة، أن ارتكاب تلك الجناية جاء تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، وهي أنه بذات المكان والزمان سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه «صاحب المصنع»، بعد إتمام جرمه من داخل المصنع المسور بحائط وذلك عن طريق الكسر ليلا.