المؤبد للمتهم بالتسبب في مقتل طفل حرقا بدار السلام 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بمعاقبة متهم بإشعال النيران في شقة سكنية، والتسبب في وفاة طفل، بسبب خلافات سابقة في دار السلام، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

إشعال النيران عمدا داخل الشقة

وأسندت النيابة للمتهم تهمة وضع النار عمدا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه، بأن سكب مادة سريعة الاشتعال «مادة الجازولين»، حتي أيقن وصولها إلى أرضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدما ولاعته الخاصة، ونشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه، الذي كان موجودا بالشقة خلال اشتعال النار.