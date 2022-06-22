استشاري مناعة يوجه نصائح مهمة للحجاج: تناولوا هذه الأطعمة

أوضح الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح للحجاج خلال موسم الحج، مشددًا على ضرورة توخي الحذر أثناء التواجد بالمملكة العربية السعودية، لوجود العديد من الأوبئة المنتشرة في دول العالم أجمع منها الكورونا وجدري القرود والإنفلونزا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهال كمال وياسمين سيف في برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «Ten».

ونصح «الحداد» بضرورة التزام التباعد قدر الإمكان، والمحافظة على ارتداء الكمامة بشكل دائم، إذ إنها تعمل كحائط سد أمام أي عدوى فيروسية ربما تنتقل من شخص إلى آخر، خاصة أن فيروس كورونا، لا يزال منتشرًا في أسيا وأفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تلقي كل التطعيمات اللازمة للحج، وضرورة شرب المياه والسوائل باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

استشاري مناعة يوجه نصائح مهمة للحجاج

وأكد استشاري المناعة، أن الحاج لابد أن يعزل نفسه فورًا عقب شعوره بأي أعراض مرضية، والتوجه للمتخصصين لمعرفة سببها، على أن يبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة لاستيضاح الأمر، وفي حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، يعزل نفسه لـ5 أيام مع ضرورة تلقي الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي.

وشدد «الحداد» على ضرورة التزام كبار السن من الحجاج، بتلقي الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا، كونها تخفف من حدة الأعراض حال الإصابة، مشيرًا إلى ضرورة أن يحتفظ الحاج بعدد من الأدوية المهمة في حقيبته، منها أدوية الإسهال العادية حال تعرضه لنزلة معوية، وأي خافض حرارة يحتوي على المادة الفعالة باراسيتامول، إضافة لبعض الفيتامينات مثل الزنك وفيتامين ج، لتناولها حال الشعور ببعض الأعراض الخفيفة، مع ضرورة الذهاب إلى المستشفى إذا كانت هناك حرارة متواصلة أو كحة شديدة أو صعوبة في التنفس.

«الحداد»: تناولوا هذه الأطعمة للتقليل من الإرهاق

وذكر «الحداد» عدة نصائح للتقليل بالشعور بالإرهاق الجسدي، منها تناول المأكولات والمشروبات قليلة الدسم والسكر، وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل والتركيز على الفواكه والخضروات، فضلًا عن أداء بعض التدريبات الرياضية البسيطة التي من شأنها تنشيط الدورة الدموية، إضافة لشرب المياه والسوائل، موضحًا أن العامل النفسي المصاحب للشعائر الدينية والروحانية يساعد في تقوية مناعة الجسم.