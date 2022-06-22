مكافحة الإدمان: تدريب 9300 من المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنه يتم تنفيذ الوقاية الأولية للمتعافين من الإدمان، وتتمثل في تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار الإدمان من خلال الروابط التطوعية لدى الصندوق والبالغ عددها 32 ألف متطوع حتى الآن على مستوى الجمهورية.

إطلاق حملات إعلامية بمشاركة شخصيات مؤثرة

وأشار عثمان، فى بيان للصندوق اليوم، إلى أنه يتم تنفيذ الأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب والمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، كذلك إطلاق حملات إعلامية بمشاركة شخصيات مؤثرة مثل النجم العالمي محمد صلاح، والاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال حملات الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والتي نجحت في خفض نسبة التعاطي من 8% مع بداية حملات الكشف عام 2019 إلى 1% حاليا.

إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم وإتاحة كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن " 16023" والتي تتمثل في المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 .

تعميم الخدمات العلاجية على مستوى المحافظات

ولفت إلى أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين في محافظتي قنا والجيزة ليصل إجمالي عدد المركز العلاجية لـ 30 مركز علاجي خلال العام الجاري، كما سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025.