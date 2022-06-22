تأجيل محاكمة 12 متهما بتهريب المهاجرين لإيطاليا لجلسة 20 يوليو المقبل

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم، جلية محاكمة 12 متهما، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر حدود ليبيا لجلسة 20 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين المقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع آخرين بتهريب المهاجرين المجني عليهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللًا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا وبواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم وتعريضها للخطر.

وأفادت تحقيقات الجهات المعنية أن المتهمين هم «على. ح، 45 عاما، تاجر»، وشقيقيه «محمد، 22 عاما، حلاق»، «أحمد، 36 عاما، مدير مبيعات»، «يونس. م، 32 عاما، عامل»، «محمد. ع، 32 عاما، عاطل»، وشقيقه «علاء، 37 عاما، عاطل»، «حمادة. ع، 27 عاما، عاطل»، «أحمد. س، 40 عاما، عامل»، «محمد. م، 40 عاما، مالك مكتب تأجير معدات ثقيلة»، «محمد. ش، 27 عاما، عاطل»، «عبدالعاطى. ف، 38 عاما، سائق»، «عزيزة. ش، 59 عاما، ربة منزل».