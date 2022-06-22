مواطن أفغاني عن الزلزال المدمر: الشبكات انقطعت وغير قادرين على التواصل

زلزال مروع ضرب شرق أفغانستان صباح اليوم الأربعاء، ودمر عدد من الولايات ووصل مداه إلى باكستان، ليتسبب في وفاة ما يقرب من 1000 شخص، وما يصل إلى 1500 من الإصابات وعدد آخر ما زال تحت الأنقاض.

مواطن أفغاني: الوضع يزداد سوءًا

ووصف دُر محمد، مواطن أفغاني من ولاية بغلان، الأوضاع التي خلفها الزلزال قائلا: «الوضع يزداد سوءًا»، حيث إن شبكات الاتصال انقطعت تماما في محيط مكال الزلزال، ما جعله غير قادر على التواصل مع أصدقائه وأقاربه في مكان الحادث.

1000 قتيل ضحايا زلزال أفغانستان

ما يقرب من 1000 قتيل و1500 من الجرحي والمصابين ضحايا لزلزال أفغانستان اليوم، بحسب ما ذكره «محمد» في حديثه مع «الوطن» وأعلنته وكالات الأنباء الأفغانية، خاصة أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، موضحًا أن الأماكن المتأثرة بآثار الهزة الأرضية ولايتي «خوست وبكتيكا» شرق أفغانستان.

زلزال أفغانستان

إجراءات سريعة اتخذتها حكومة طالبان فور حدوث الزلزال، منها سرعة إرسال الإمدادات الحكومية والجميعات التعاونية والمراكز الطبية إلى شرق أفغانستان للمناطق المتأثرة بالزلزال في ولايتي «خوست وبكتيكا»، وفقًا للمواطن الأفغاني، فضلًا عن إجراءات لازمة للدعم المعنوي للمواد الغذائية والأدوية والخيام، وإيصال الجرحى للمستشفيات والمراكز القريبه لها.

انقطاع شبكات الاتصال

ومنذ حدوث زلزال أفغانستان، انقطعت شبكة الاتصالات والإنترنت تماما عن مكان الحادث في ولايتي «خوست وبكتيكا» شرق البلاد، بحسب «محمد»: «غير قادرين على الاطمئنان على أهلنا»، مضيفًا أن الأسر المشردة بعد انهيار منازلها سيتم نقلها إلى القرى والأماكن القريبة أو المدن التي لديهم أقارب هناك، فضلًا عن تحرك الصليب الأحمر منذ دقائق إلى منطقة الزلزال لتقديم الدعم الصحي.

وكان مولوي شرف الدين مسلم، نائب وزير إدارة الكوارث بحكومة طالبان، أعلن منذ ساعات أنه ما لا يقل عن 920 مواطنًا فارقوا الحياة بسبب زلزال اليوم، فضلًا عن 600 مصابين، مضيفًا في مؤتمر صحفي في كابول، أنه من المُتوقع ارتفاع عدد القتلي خاصة بوجود عدد محاصر تحت الأنقاض.