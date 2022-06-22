الأرصاد تحذّر من موجة شديدة الحرارة خلال أيام: أشد من صيف 2021

أعلن خبراء الرصد والتتبع بهيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، أنّ البلاد ستشهد بداية من الجمعة المقبل 24 يونيو الحالي، موجة حارة جديدة.

وأوضحت الأرصاد أنّ الارتفاع في درجات الحرارة تشهده مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا.

ارتفاع درجات الحرارة الجمعة

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو 2022 في القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تصل العظمى إلى 37 والصغرى 24، وفي السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

تحذر من تأثير منخفض الهند الجوي

بدورها، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن الصيف الماضي 2021، بسبب منخفض الهند الجوي، مشيرة إلى أنّ الخرائط المأخوذة للطقس من الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة لصيف 2022، عن معدلات درجات الحرارة في صيف 2021.

وأرجعت الهيئة زيادة درجات الحرارة من 2 لـ3 درجات، إلى تأثر مصر بامتداد منخفض الهند الجوي الموسمي، الذي يزيد ارتفاع درجات الحرارة، كما يزيد ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وذلك على جميع مدن الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستتأثر خلال صيف 2022 بعدد من الموجات الحرارية الآتية من الصحراء الغربية للبلاد، أو من صحراء شبة الجزيرة العربية، وتعمل أيضًا على ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا الخميس 23 يونيو 2022، فالعظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.