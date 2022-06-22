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محمود مسلم

السيطرة على حريق بمصنع للمواد البلاستيكية في العاشر من رمضان

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
06:51 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
حريق .. أرشيفية

حريق .. أرشيفية

اندلع حريق بمصنع للمواد البلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون تسجيل إصابات.

نشوب حريق بمصنع للمواد البلاستيكية

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع الريان للصناعات البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

قوات الإطفاء تسيطر على الحريق 

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارتا إطفاء للسيطرة وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق، تحسبا لوقوع إصابات أو اختناقات.

وجرى إخماد النيران وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد