السيطرة على حريق بمصنع للمواد البلاستيكية في العاشر من رمضان

اندلع حريق بمصنع للمواد البلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون تسجيل إصابات.

نشوب حريق بمصنع للمواد البلاستيكية

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع الريان للصناعات البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

قوات الإطفاء تسيطر على الحريق

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارتا إطفاء للسيطرة وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق، تحسبا لوقوع إصابات أو اختناقات.

وجرى إخماد النيران وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.