أسعار الدواجن اليوم الخميس 23-6-2022 في مصر

أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي ومستمر، حرصًا منهم على شرائها وتناولها كصنف أساسي على المائدة المصرية، إذ يلجأ إليها الكثير منهم لأنها تعد مصدر للبروتين بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق التجارية ليصل سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء إلى قيمة مالية تتراوح بين 130 و170 جنيهًا للكيلو، فيما جاء سعر الشاورما الدجاج 112 جنيهًا.

- وجاء سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل لتصل إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 70 و130 جنيهًا.

- وبلغ سعر صدور الدجاج المخلي دون عظم نحو 90 جنيهًا، حسب الشركة الموردة له.

- وجاء سعر الشيش طاووق اليوم الخميس ليصل إلى نحو 115 جنيهًا.

- ووصل سعر الدبابيس اليوم الخميس إلى قيمة تتراوح ما بين 58 و90 جنيهًا، وذلك وفقا للشركة الموردة.

- ووصل سعر الأجنحة اليوم الخميس يصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و70 جنيهًا حسب متبلة أم لا.

- ووصل سعر الكبد وقوانص إلى قيمة تتراوح ما بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباينت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، جاءت كما يلي:

- بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم واحد لسعر 4.5 جنيه.

- وصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات.

- كما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الأجنحة اليوم نحو 80 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل نحو 180 جنيهًا.

- سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 290 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبلغ سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية نحو 25 جنيهًا، كما تراوح سعر الجوز بين 55 جنيهًا و120 جنيهًا.