«السكة الحديد» تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم: تصل لساعتين

اعتذرت الهيئة القومية للسكة الحديد، للمسافرين من مستقلي القطارات عن تأخيرات وتهديات اليوم الخميس، وذلك بسبب أعمال التطوير والمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من إنشاء كباري علوية وأنفاق جديدة، وصيانة السكة والمزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة بما يتوافق مع مصالحهم.

التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

وجاءت التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس 23 يونيو كالتالي:

- خط «القاهرة / الإسكندرية».. متوسط تأخيرات القطارات تصل لـ60 دقيقة.

- خط «القاهرة / أسيوط».. متوسط تأخيرات القطارات تصل لـ100 دقيقة.

- خط «أسيوط / أسوان».. مدة التأخيرت تصل لـ80 دقيقة.

- خط «بنها/ بورسعيد».. متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ120 دقيقة.

- خط «طنطا / المنصورة / دمياط».. متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 60 دقيقة.

- خط «قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة».. متوسط تأخيرات القطارات تصل لمدة 60 دقيقة.

كيفية حجز تذاكر القطارات عبر التطبيق الإلكتروني

ونشرت هيئة السكة الحديد، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضح كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، موضحة أنه التطبيق الرسمي الوحيد للسكة الحديد لحجز تذاكر السفر لمستقلي القطارات.

وأوضحت أنّ التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، يأتي باسم «ENR» على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام الـ«ios»، وباسم «قطارات مصر حجز واستعلام» على الأجهزة الأندرويد.

حملات توعية مكثفة

وتستمر الهيئة القومية للسكة الحديد، في إطلاق حملاتها التوعوية، التي من أبرزها «سلامتك تهمنا»، التي من خلالها تناشد بها مستقلي القطارات بعدم إلقاء القمامة والنفايات على أشرطة السكة الحديد والمزلقانات وأرصفة المحطات وحرمها، لما قد تسببه في اهدار أرواح العديد من المواطنين بسبب نشوب الحرائق التي قد تحدث بسببها، ما يسفر عنه عواقب وخيمة، منها إتلاف الممتلكات الدولة العامة وتعطيل سير منظومة السكة الحديد بالشكل السليم.